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Исследование: жители деревень стали чаще пользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования
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Исследование: жители деревень стали чаще пользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования 

Банки.ру 1 час назад
Среди пользователей сервисов альтернативного кредитования выросла доля клиентов из небольших городов и сел, следует из исследования компании MoneyMan. Доля Москвы и Петербурга в портфеле выданных займов в 2017 году таких сервисов упала с 31,9% до 28,7%. Доля остальных городов-миллиоников осталась почти на том же уровне: в прошлом году они занимали 24,7% от общего портфеля, в 2016 году — 25,2%. Доля Екатеринбурга незначительно выросла — с 2,2% до 2,3%, Воронеж стал единственным городом среди миллионников, доля которого не изменилась (1,74%). Доля заемщиков из малых город выросла более чем на 7%.
Сервисы онлайн-кредитования в 2017 году в России выдали микрокредитов на 30,3 млрд рублей, что больше, чем в 2016 году почти на 70%.
По данным Центробанка, доступность традиционных кредитных организаций в России падает несколько лет подряд. Количество отделений кредитных организаций в 2016 году уменьшилось на 8,7%, банкоматов с функцией выдачи наличных за 2016 и 2015 годы стало меньше на 9%. Дистанционные финансовые услуги смогут компенсировать это падение, следует из обзора ЦБ.
Продуктовый виджет
Доля городов-миллионников в структуре выданных займов
Город
Доля в структуре выданных займов (2017 г.)
Доля в структуре выданных займов (2016 г.)
Волгоград
1,63%
1,58%
Воронеж
1,74%
1,74%
Екатеринбург
2,34%
2,21%
Казань
2,03%
2,05%
Красноярск
1,90%
1,98%
Нижний Новгород
1,89%
2,19%
Новосибирск
2,08%
2,25%
1,36%
1,51%
Пермь
2,14%
2,00%
Ростов-на-Дону
1,85%
1,78%
Самара
2,17%
2,11%
1,99%
2,03%
Челябинск
1,60%
1,78%
На рост доли заемщиков из небольших городов влияет сразу несколько факторов, указывает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко:
Уровень финансовой и компьютерной грамотности населения растет с каждым годом, услугами интернет-сервисов пользуются люди старшего поколения и наиболее консервативные клиенты.
В мегаполисах рынок уже поделен, конкуренция достигла пиковых показателей, поэтому игроки выходят на новые территории.
Продолжает расти уровень проникновения интернета, пользователями сервиса становятся те, у кого раньше не было возможности выйти в сеть.
По словам Хорошко, сервисы онлайн-займов иногда становятся единственной возможностью решить насущные проблемы в отдаленных территориях, где нет традиционной банковской инфраструктуры. При сокращении банкоматов и отделений интернет-сервисы будут продолжать увеличивать свою долю в регионах, доля двух столиц и мегаполисов в общей структуре выданных займов будет снижаться по мере продвижения компаний вглубь страны, считает она.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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