Исследование: жители деревень стали чаще пользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования

Среди пользователей сервисов альтернативного кредитования выросла доля клиентов из небольших городов и сел, следует из исследования компании MoneyMan. Доля Москвы Петербурга в портфеле выданных займов в 2017 году таких сервисов упала с 31,9% до 28,7%. Доля остальных городов-миллиоников осталась почти на том же уровне: в прошлом году они занимали 24,7% от общего портфеля, в 2016 году — 25,2%. Доля Екатеринбурга незначительно выросла — с 2,2% до 2,3%, Воронеж стал единственным городом среди миллионников, доля которого не изменилась (1,74%). Доля заемщиков из малых город выросла более чем на 7%.

Сервисы онлайн-кредитования в 2017 году в России выдали микрокредитов на 30,3 млрд рублей, что больше, чем в 2016 году почти на 70%.

По данным Центробанка, доступность традиционных кредитных организаций в России падает несколько лет подряд. Количество отделений кредитных организаций в 2016 году уменьшилось на 8,7%, банкоматов с функцией выдачи наличных за 2016 и 2015 годы стало меньше на 9%. Дистанционные финансовые услуги смогут компенсировать это падение, следует из обзора ЦБ

Продуктовый виджет

Доля городов-миллионников в структуре выданных займов

Город

Доля в структуре выданных займов (2017 г.)

Доля в структуре выданных займов (2016 г.)

1,63%

1,58%

Воронеж

1,74%

1,74%

Екатеринбург

2,34%

2,21%

2,03%

2,05%

1,90%

1,98%

Нижний Новгород

1,89%

2,19%

2,08%

2,25%

1,36%

1,51%

2,14%

2,00%

Ростов-на-Дону

1,85%

1,78%

2,17%

2,11%

1,99%

2,03%

1,60%

1,78%

На рост доли заемщиков из небольших городов влияет сразу несколько факторов, указывает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко:

Уровень финансовой и компьютерной грамотности населения растет с каждым годом, услугами интернет-сервисов пользуются люди старшего поколения и наиболее консервативные клиенты.

В мегаполисах рынок уже поделен, конкуренция достигла пиковых показателей, поэтому игроки выходят на новые территории.

Продолжает расти уровень проникновения интернета, пользователями сервиса становятся те, у кого раньше не было возможности выйти в сеть.

По словам Хорошко, сервисы онлайн-займов иногда становятся единственной возможностью решить насущные проблемы в отдаленных территориях, где нет традиционной банковской инфраструктуры. При сокращении банкоматов и отделений интернет-сервисы будут продолжать увеличивать свою долю в регионах, доля двух столиц и мегаполисов в общей структуре выданных займов будет снижаться по мере продвижения компаний вглубь страны, считает она.