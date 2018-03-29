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Как учитывают зарплату?
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Как учитывают зарплату? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
После 2001 года моя зарплата была выше, чем в те годы, которые взяты мною для начисления пенсии. Могут ли мне пересчитать её, используя заработок за пять лет, начиная с 2002 года?
Отвечает зам. управляющего ОПФР по Пермскому краю Раиса Тарских:
«Нет. По Закону № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» при исчислении начального пенсионного капитала учитываются трудовой стаж и среднемесячный заработок по состоянию на 1 января 2002 года. При этом среднемесячный заработок застрахованного лица определяется либо за 2000-2001 гг. по сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования, либо за любые периоды работы в течение 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года по документам, предоставленным в Пенсионный фонд самим пенсионером. Что касается зарплаты, получаемой с 2002 года, то она учитывается в размере пенсии через сумму страховых взносов, которые работодатель перечисляет в ПФР».
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