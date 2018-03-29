Большинство работающих тайваньцев моложе 35 лет сталкиваются с финансовыми трудностями — опрос

Тайбэй, 29 марта / Синьхуа / — Большинство работающих тайваньцев моложе 35 лет испытывают огромное финансовое давление по причине низкой заработной платы, говорится в одном из исследований, опубликованном в четверг.

По данным опроса, проведенного тайваньской платформой человеческих ресурсов 1111 JobBank среди 1145 работающих молодых людей возрастом младше 35 лет, около 86 проц. опрошенных сказали, что низкая зарплата является главным источником стресса.

По словам Даниэля Ли /Daniel Lee/ из 1111 JobBank, только 10 проц. респондентов сообщили, что их месячная зарплата выше среднемесячного показателя на острове.

С учетом инфляции, официальная средняя заработная плата в 2017 году была немного ниже уровня, зарегистрированного в 2000 году, добавил он.

В список других факторов стресса попали медленный рост зарплаты, инфляция, нечеткий карьерный рост и продолжительность рабочего времени. -0-