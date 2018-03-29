Ещё
Большинство работающих тайваньцев моложе 35 лет сталкиваются с финансовыми трудностями — опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство работающих тайваньцев моложе 35 лет сталкиваются с финансовыми трудностями — опрос 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайбэй, 29 марта /Синьхуа/ — Большинство работающих тайваньцев моложе 35 лет испытывают огромное финансовое давление по причине низкой заработной платы, говорится в одном из исследований, опубликованном в четверг.
По данным опроса, проведенного тайваньской платформой человеческих ресурсов 1111 JobBank среди 1145 работающих молодых людей возрастом младше 35 лет, около 86 проц. опрошенных сказали, что низкая зарплата является главным источником стресса.
По словам Даниэля Ли /Daniel Lee/ из 1111 JobBank, только 10 проц. респондентов сообщили, что их месячная зарплата выше среднемесячного показателя на острове.
С учетом инфляции, официальная средняя заработная плата в 2017 году была немного ниже уровня, зарегистрированного в 2000 году, добавил он.
В список других факторов стресса попали медленный рост зарплаты, инфляция, нечеткий карьерный рост и продолжительность рабочего времени. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Нацбанк Беларуси планирует отменить необходимость получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом Китай призывает к рациональности в торговых отношениях между КНР и США Масштабные проверки безопасности пройдут в регионах России после крупного пожара в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну244
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово102
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение