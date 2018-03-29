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«Меркатор Холдинг» отсудил деньги за «зарплатные» бульдозеры «Дормаша»
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«Меркатор Холдинг» отсудил деньги за «зарплатные» бульдозеры «Дормаша» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил взыскать с ООО «Дормаш-Интернешнл» в пользу ООО «Меркатор Холдинг» убытки в размере 11 991 414 руб.
В мае 2015 года между компаниями был заключен договор поставки продукции. Москвичи заказали пять бульдозеров Б-150 на общую сумму более 33,7 млн рублей. Работа не была выполнена, и «Меркатор» потребовал расторжения договора. Однако орловский производитель посетовал на финансовые сложности и предложил собрать бульдозеры из давальческого сырья до марта 2016 года. Было заключено мировое соглашение.
Через полгода после крайнего срока передачи заказанной продукции «Дормаш-Интернешнл» было признано банкротом. «Меркатор Холдинг» остался и без бульдозеров, и без комплектующих. Техника была собрана, но находилась на базе «Дормаша» и была реализована приставами для погашения задолженности по заработной плате перед рабочими завода.
Сообщение «Меркатор Холдинг» отсудил деньги за «зарплатные» бульдозеры «Дормаша» появились сначала на РИА 57.
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