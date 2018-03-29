Более четверти жителей Дмитровского весной поддерживают здоровье с помощью спорта — итоги опроса

Редакция районного издания «Дмитровец» собрала мнения читателей о лучшем для них способе поддержания иммунитета в межсезонье. Как выяснилось, более четверти жителей Дмитровского — 26% — для этой цели занимаются спортом.

Равное количество голосов — по 23% — набрали варианты ответа «Ем больше фруктов и овощей» и «Стараюсь больше бывать на улице». Кроме того, 16% респондентов признались, что никак не поддерживают свое здоровье в весенний период. Еще 12% предпочитают принимать витаминные комплексы.

В голосовании приняли участие 43 человека. Новый опрос стартует на сайте районной газеты «Дмитровец» в пятницу, 30 марта. (мю)