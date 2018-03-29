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Более четверти жителей Дмитровского весной поддерживают здоровье с помощью спорта — итоги опроса
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Более четверти жителей Дмитровского весной поддерживают здоровье с помощью спорта — итоги опроса 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Редакция районного издания «Дмитровец» собрала мнения читателей о лучшем для них способе поддержания иммунитета в межсезонье. Как выяснилось, более четверти жителей Дмитровского — 26% — для этой цели занимаются спортом.
Равное количество голосов — по 23% — набрали варианты ответа «Ем больше фруктов и овощей» и «Стараюсь больше бывать на улице». Кроме того, 16% респондентов признались, что никак не поддерживают свое здоровье в весенний период. Еще 12% предпочитают принимать витаминные комплексы.
В голосовании приняли участие 43 человека. Новый опрос стартует на сайте районной газеты «Дмитровец» в пятницу, 30 марта. (мю)
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