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Крупное молочное предприятие под Саратовом занималось мошенничеством
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Крупное молочное предприятие под Саратовом занималось мошенничеством 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Руководство ООО «Маслосырбаза „Энгельсская“ не выплачивало свои работникам длительное время заработную плату.
Данный факт послужил поводом для серьезной прокурорской проверки. Об этом интернет-изданию „Новости Саратова“ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что учредителем и владельцем предприятия ООО „Маслосырбаза „Энгельсская“ являлось ООО ПКФ „Сатурн“. Кроме маслосыробазы в структуру холдинга входили ещё 5 предприятий подобного профиля.
Набрав за последние 3 года банковских кредитов на сумму около 220 млн рублей, администрация предприятий за долги лишилась имущества, которое было нужно для продолжения работы производства. Предприятие начали банкротить. В этот момент возникли проблемы с выплатой зарплат 194 работникам. В итоге накопился долг перед сотрудниками на сумму более 20 млн рублей.
В отношении руководства маслосыробазы завели уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Во время расследования долг работникам был погашен.
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