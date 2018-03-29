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Инкассируйте выручку в 10 раз быстрее с самоинкассацией от АКИБАНКа
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Инкассируйте выручку в 10 раз быстрее с самоинкассацией от АКИБАНКа 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Клиенты начинают ценить дистанционные способы обслуживания, позволяющие минимизировать временные и денежные издержки.
АКИБАНК предлагает услугу «Самоинкассация» для клиентов малого бизнеса. «Самоинкассация» упростит процедуру сдачи выручки и её зачисления на расчётные счёта. Услуга работает во всех терминалах самообслуживания АКИБАНКа.
Услуга рассчитана для клиентов, работающих с небольшими суммами наличности. Она позволяет экономить время и средства по сравнению с общепринятыми способами сдачи выручки в банк — инкассацией или приемом наличных через кассу.
Воспользоваться услугой просто. Процедура внесения выручки состоит из трех шагов.
1. Ввести персональный код.
2. Ввести номер расчетного счета.
3. Ввести ФИО уполномоченного лица, которому предоставляется право совершать операции по внесению торговой выручки.
Для подключения услуги нужно заключить с банком дополнительное соглашение к договору банковского счета. Подробнее узнать об услуге можно узнать в разделе Самоинкассация или позвонить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
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