Инкассируйте выручку в 10 раз быстрее с самоинкассацией от АКИБАНКа

Клиенты начинают ценить дистанционные способы обслуживания, позволяющие минимизировать временные и денежные издержки.

АКИБАНК предлагает услугу «Самоинкассация» для клиентов малого бизнеса. «Самоинкассация» упростит процедуру сдачи выручки и её зачисления на расчётные счёта. Услуга работает во всех терминалах самообслуживания АКИБАНКа.

Услуга рассчитана для клиентов, работающих с небольшими суммами наличности. Она позволяет экономить время и средства по сравнению с общепринятыми способами сдачи выручки в банк — инкассацией или приемом наличных через кассу.

Воспользоваться услугой просто. Процедура внесения выручки состоит из трех шагов.

1. Ввести персональный код.

2. Ввести номер расчетного счета.

3. Ввести ФИО уполномоченного лица, которому предоставляется право совершать операции по внесению торговой выручки.