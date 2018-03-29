В Энгельсе молочный завод задолжал работникам более 20 млн рублей

Прокуратуры Саратовской области выяснили причину задолженности по зарплате на одном из крупнейших предприятий по производству молочной продукции. Дело «запахло» уголовщиной. Как сообщили АиФ-Саратов в профильном ведомстве, учредителем и владельцем ООО «Маслосырбаза „Энгельсская“ являлось ООО ПКФ „Сатурн“. В его структуру входило ещё 5 предприятий.

По данным следтсвия, с 2014 по 2017 год их руководители, проводя необоснованную политику кредитования, утратили имущество, фактически лишив предприятия возможности осуществлять работы. Предприятия в итоге обанкротились. И под вопросом оказалась зарплата 194 работников, долг перед которыми составил более 20 млн рублей.

Причем, прокуроры выяснили, что предприятие заключило более 10 кредитных договоров на сумму не менее 220 млн рублей. Рукооводство организации неоднократноштрафовали и дисквалифицировали. И прокуратура области передала материалы проверки в следственные органы.