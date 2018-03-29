С миру по нитке собрали внушительную сумму

Фото с канала «Дневник хача» на youtube.ru Отец пятерых детей Роман Антишин рассказал, что благодаря видеоролику блогера Амирана Сардарова , известному в сети как «Хач», собрал внушительную сумму с шестью нулями и теперь рассматривает покупку большого дома для себя и своих детей.

Напомню, что Сардаров в своем проекте «Дневник Хача» предложил своим зрителям приобрести Олимпийский BMW X5, подаренный президентом России Илье Ковальчуку за 7 миллионов 100 тысяч рублей, а часть от полученных средств пожертвовать, в том числе и семье Романа Антишина.

В ролике Сардарова, который посмотрели, как минимум, два миллиона человек, кадры из автосалона сменяются рассказами о судьбе владимирского водителя «скорой помощи», оставшегося без супруги с пятью детьми и проживающего у родственников в частном доме в Боголюбово. К этому видео Сардаров прикрепил номер карты Антишина и попросил неравнодушных поделиться, что называется, кто чем может.

«На следующий день после выхода ролика на YouTube на нашу карту начали поступать деньги. Кто сколько мог, видимо, были поступления и по 10 и по 50 рублей. Кто-то перечислял и более крупные суммы, но я не думал, что набежит такая сумма. Теперь мы подыскиваем нашей семье большой дом, где у каждого будет своя комната. Я очень благодарен Амирану. О нас много рассказывали на федеральных каналах, но чтобы вот так вот — это впервые. Еще раз огромное спасибо Амирану», — сказал слова благодарности Роман Антишин.

Сам Амиран в интервью нашим коллегам отметил, что Роман поистине герой, вызывающий большое уважение.