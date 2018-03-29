В Архангельске нашли яблоки из Польши, запрещённые на ввоз в Россию

На одном из пищевых складов Архангельска обнаружены санкционные польские яблоки.

Фрукты обнаружили в процессе совместного рейда Архангельской таможни, Россельхознадзора и Архангельской транспортной прокуратуры.

Как сообщают в пресс-служба Архангельской таможни, кроме яблок на складе нашли и продукцию без маркировки — что тоже незаконно — весом 780 кг. При этом неизвестно, где были выращены фрукты. Сейчас собственнику яблок грозит штраф, а сам товар арестован и изъят.

В 2017 году архангельской таможней было выявлено 15702 кг продукции без маркировки и 3210 кг санкционной продукции.