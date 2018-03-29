Леонарду Жардим: «Прошлым летом я отказался от огромного предложения из Китая»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подчеркнул, что его не интересуют слухи о «ПСЖ». Ранее появлялась информация об интересе к португальцу со стороны парижского клуба.