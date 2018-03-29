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Леонарду Жардим: «Прошлым летом я отказался от огромного предложения из Китая»
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Леонарду Жардим: «Прошлым летом я отказался от огромного предложения из Китая» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подчеркнул, что его не интересуют слухи о «ПСЖ». Ранее появлялась информация об интересе к португальцу со стороны парижского клуба.
— В «Монако» у меня хорошая зарплата, отличные условия, — цитирует AFP Жардима. — Конечно, есть и более крупные клубы. Но я всем доволен в «Монако». А для имиджевой составляющей нужен другой тренер — не я. Мое восприятие мира не изменилось. Статус, зарплата — это изменилось. Но не мое отношение ко всему вокруг. Я остаюсь прежним. А зарплата — это не самое главное. Минувшим летом я отказался от огромного предложения из Китая, потому что по-прежнему амбициозен.
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