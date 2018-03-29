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Для FIFA зарезервировали четыре участка около «Самара Арены»
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Для FIFA зарезервировали четыре участка около «Самара Арены» 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области выделило четыре земельных участка общей площадью 959 квадратных метров около стадиона «Самара Арена» для компании «Ай-Теко». Компания будет обустраивать временную инфраструктуру FIFA.
— Пока речь идет об установке центров выдачи и пунктов технической поддержки персонифицированных карт зрителя. Компания сможет пользоваться участками с 1 апреля по 31 июля, — сообщили в региональном правительстве.
Паспорт болельщика позволяет пройти на матчи чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России, в том числе в Самаре, летом этого года. Оформить заявку можно уже сейчас. На сайте fan-id.ru необходимо пройти простую процедуру регистрации. Для начала нужно ввести номер заявки, которую болельщик получил при покупке билета. Также система просит предоставить фотографию в электронном виде — как на паспорт. То есть в анфас, на светлом фоне и без головных уборов. Исключения составляют религиозные убеждения гражданина.
Центры выдачи паспортов открывают в торговых центрах, аэропорту и железнодорожном вокзале. Первый уже работает в ТЦ «Сила спорта».
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