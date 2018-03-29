Северокорейский моряк собирался вывезти теплоходом в КНДР более 8 тысяч бутылок спиртного

8267 бутылок незадекларированного алкоголя обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни при оформлении северокорейского теплохода на отход в порт Раджин ( КНДР ). Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

При проведении таможенного оформления теплохода на отход сотрудники Владивостокской таможни обнаружили 434 коробки с алкоголем, которые не были задекларированы.

По заключению эксперта, общая рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 1 млн 700 тысяч рублей.

Коробки, в которых находились вина российского производства («Cabernet», «Moscato», «Советское шампанское»), водки («Царская охота», «Белая березка»), коньяки (коньяк «Российский» три звездочки, российский коньяк выдержанный «Лезгинка), были спрятаны в трюме теплохода под пустыми мешками.

Хозяином товара оказался гражданин КНДР, член экипажа судна Ryong Yon. По словам моряка, алкоголь он постепенно покупал на рынках Владивостока и прятал в трюме для вывоза в КНДР. Зная, что существует запрет на вывоз такого товара без декларирования, он решил прикрыть коробки пустыми мешками.