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На каких условиях могут дать кредит, если у вас нет имущества?
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На каких условиях могут дать кредит, если у вас нет имущества? 

АиФ Волгоград 58 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Вам предложат высокий уровень процентной ставки.
«В данном случае придется либо соглашаться на высокий уровень процентной ставки по кредиту, либо воспользоваться услугами поручителей или банковской страховкой. Поручители являются своего рода гарантами возврата кредита. Если заемщик не сможет выплатить долг сам, поручители возьмут на себя его обязательства. Если воспользоваться банковской страховкой, в этом случае страховая компания обязуется возместить кредитные долги заёмщика кредитору. Но делать полис заёмщику придётся самостоятельно и за свой личный счёт», — отмечает консультант-методист Регионального центра финансовой грамотности, доктор экономических наук Марина Вячеславовна Гончарова.
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