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«Росгосстрах» выплатил почти 2 млн рублей за похищенные из банкомата деньги
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«Росгосстрах» выплатил почти 2 млн рублей за похищенные из банкомата деньги 

Банки.ру 1 час назад
Филиал компании«Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплатил страховое возмещение в размере 1,7 млн рублей за похищенные из банкомата наличные денежные средства, сообщили в пресс-службе страховщика.
Как уточняется, злоумышленники незаконно проникли в сервисную зону банкомата, подключили его к постороннему устройству и похитили крупную сумму.
«Объект был застрахован по правилам страхования ценного имущества при хранении и перевозке. После получения комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, данное событие было признано страховым случаем, а страхователю выплачено возмещение в размере 1,7 миллиона рублей», — говорится в релизе.
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