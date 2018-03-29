«Росгосстрах» выплатил почти 2 млн рублей за похищенные из банкомата деньги

Санкт-Петербурге и Филиал компании«Росгосстрах» Ленинградской области выплатил страховое возмещение в размере 1,7 млн рублей за похищенные из банкомата наличные денежные средства, сообщили в пресс-службе страховщика.

Как уточняется, злоумышленники незаконно проникли в сервисную зону банкомата, подключили его к постороннему устройству и похитили крупную сумму.

«Объект был застрахован по правилам страхования ценного имущества при хранении и перевозке. После получения комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, данное событие было признано страховым случаем, а страхователю выплачено возмещение в размере 1,7 миллиона рублей», — говорится в релизе.

Продуктовый виджет