На Богдана Хмельницкого вышли из строя светофоры: водители встали в пробку

Вечером 29 марта на пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского в Калининском районе Новосибирска вышли из строя светофоры: к перекрёстку тянутся внушительные пробки.

Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс. Картах в шестом часу вечера.

«Перегорела лампа красного света, и автоматически светофорный объект перешёл в режим жёлтого мигания. Дежурная бригада выехала. Как только по пробкам доберутся, произведут замену Заявка поступила в 17:30», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).

Вчера утром не работали светофоры на площади Лунинцев — отключение было плановым: специалисты СМЭУ меняли там кабель.