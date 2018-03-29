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На Богдана Хмельницкого вышли из строя светофоры: водители встали в пробку
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На Богдана Хмельницкого вышли из строя светофоры: водители встали в пробку 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 29 марта на пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского в Калининском районе Новосибирска вышли из строя светофоры: к перекрёстку тянутся внушительные пробки.
Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс. Картах в шестом часу вечера.
«Перегорела лампа красного света, и автоматически светофорный объект перешёл в режим жёлтого мигания. Дежурная бригада выехала. Как только по пробкам доберутся, произведут замену Заявка поступила в 17:30», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Вчера утром не работали светофоры на площади Лунинцев — отключение было плановым: специалисты СМЭУ меняли там кабель.
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