Правильно ли выбирать страховую компанию по принципу «где подешевле»? 

Не гонитесь за низкими ценами.
При выборе страховой нельзя гнаться за дешевизной. Конечно, не стоит переплачивать, но бросаться на подозрительно низкую стоимость также не следует. «Низкие тарифы часто предлагают небольшие страховые компании, которые за счёт них стараются привлечь людей, — считает юрист Антон Силуанов. Часто демпинг может свидетельствовать о том, что компания не продумала свою тарифную политику. Она через некоторое время рискует стать убыточной организацией или банкротом».
Ответ на вопрос к статье Как самостоятельно выбрать страховую услугу?