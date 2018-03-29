Россия, Беларусь и США обсудили борьбу с распространением наркотиков

По понятным причинам представители СМИ не были допущены на все заседания из-за закрытых обсуждений. Но сотрудники пресс-службы ФТС некоторую информацию о данном мероприятии любезно предоставили корреспонденту «РГ». В частности, они рассказали, что на совещании обсуждались вопросы противодействия контрабанде наркотиков, разрабатывались алгоритмы взаимодействия при проведении совместных операций и мероприятий.

На совещании также подчеркивалось, что сотрудничество правоохранителей различных стран в борьбе с наркотиками особенно важно вследствие того, что международные преступные группы наладили трансграничные связи и активно используют новейшие коммуникационные возможности, которые предоставляют современные технологии.

Начальник Главного управления ФТС России по борьбе с контрабандой Андрей Юдинцев заявил: «Мы надеемся, что семинар будет полезен и для нас, и для белорусских и американских коллег. Наша совместная главная задача — бороться с преступностью, которая представляет угрозу национальной безопасности. И этому не помешают политические и экономические проблемы, которые встают сегодня между странами-участниками совещания».

Справка «РГ»