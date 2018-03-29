Россия, Беларусь и США обсудили борьбу с распространением наркотиков 

Федеральная таможенная служба России провела двухдневное совещание по проблемам распространения синтетических наркотиков. По информации пресс-службы ФТС, в совещании участвовали представители таможенных и пограничных служб России и Беларуси, ФСБ и МВД России, МВД Беларуси, Следственного комитета Республики Беларусь и Администрации по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.
По понятным причинам представители СМИ не были допущены на все заседания из-за закрытых обсуждений. Но сотрудники пресс-службы ФТС некоторую информацию о данном мероприятии любезно предоставили корреспонденту «РГ». В частности, они рассказали, что на совещании обсуждались вопросы противодействия контрабанде наркотиков, разрабатывались алгоритмы взаимодействия при проведении совместных операций и мероприятий.
На совещании также подчеркивалось, что сотрудничество правоохранителей различных стран в борьбе с наркотиками особенно важно вследствие того, что международные преступные группы наладили трансграничные связи и активно используют новейшие коммуникационные возможности, которые предоставляют современные технологии.
Начальник Главного управления ФТС России по борьбе с контрабандой Андрей Юдинцев заявил: «Мы надеемся, что семинар будет полезен и для нас, и для белорусских и американских коллег. Наша совместная главная задача — бороться с преступностью, которая представляет угрозу национальной безопасности. И этому не помешают политические и экономические проблемы, которые встают сегодня между странами-участниками совещания».
Справка «РГ»
По данным ООН, ежегодный оборот наркотиков составляет около 800 миллиардов долларов. По данным правоохранительных органов России, ежегодно в нашей стране совершается более 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году с участием таможенных органов изъяты из незаконного оборота более 2 688 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Основными поставщиками в Россию и Беларусь являются наркобанды из Китая, Украины и Западной Европы.