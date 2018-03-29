Ещё
Россия, Беларусь и США обсудили борьбу с распространением наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Россия, Беларусь и США обсудили борьбу с распространением наркотиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Федеральная таможенная служба России провела двухдневное совещание по проблемам распространения синтетических наркотиков. По информации пресс-службы ФТС, в совещании участвовали представители таможенных и пограничных служб России и Беларуси, ФСБ и МВД России, МВД Беларуси, Следственного комитета Республики Беларусь и Администрации по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.
По понятным причинам представители СМИ не были допущены на все заседания из-за закрытых обсуждений. Но сотрудники пресс-службы ФТС некоторую информацию о данном мероприятии любезно предоставили корреспонденту «РГ». В частности, они рассказали, что на совещании обсуждались вопросы противодействия контрабанде наркотиков, разрабатывались алгоритмы взаимодействия при проведении совместных операций и мероприятий.
На совещании также подчеркивалось, что сотрудничество правоохранителей различных стран в борьбе с наркотиками особенно важно вследствие того, что международные преступные группы наладили трансграничные связи и активно используют новейшие коммуникационные возможности, которые предоставляют современные технологии.
Начальник Главного управления ФТС России по борьбе с контрабандой Андрей Юдинцев заявил: «Мы надеемся, что семинар будет полезен и для нас, и для белорусских и американских коллег. Наша совместная главная задача — бороться с преступностью, которая представляет угрозу национальной безопасности. И этому не помешают политические и экономические проблемы, которые встают сегодня между странами-участниками совещания».
Справка «РГ»
По данным ООН, ежегодный оборот наркотиков составляет около 800 миллиардов долларов. По данным правоохранительных органов России, ежегодно в нашей стране совершается более 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году с участием таможенных органов изъяты из незаконного оборота более 2 688 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Основными поставщиками в Россию и Беларусь являются наркобанды из Китая, Украины и Западной Европы.
Российская Газета: последние новости
Самозанятые будут платить налоги с каждой транзакции Названы самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах Покупателей жилья защитят от двойных продаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»91
В последний раз29
Для россиян предложили ввести новый вид наказания155
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово2
Чиновников наказали за банкет в день траура125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение