Эксперт: Победить фальшивый алкоголь можно только высокими зарплатами

Госдуме предложили усилить ответственность за незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, сообщает «РИА Новости» . В частности, авторы инициативы предлагают увеличить максимальный срок наказания по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ , который сейчас составляет четыре года.

Увеличение срока заключения не поможет в борьбе с нелегальной продукцией, заявил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз

«Если не пугало людей четыре года, а это огромный срок заключения, то точно так же не испугает и пять или шесть. Нужно разбираться в другом. Почему людей не пугает четыре года? Почему есть спрос потребителя? Почему есть спрос рынка? Вот в чем надо разбираться, а не в том, что оказывается четыре года мало, а вот пять будет в самый раз», — возмутился Дробиз.

По мнению эксперта, нелегальный рынок существует из-за бедности значительной части населения России и из-за высоких цен на легальный алкоголь.

«Наш алкоголь в 5-8 раз дороже относительно уровня доходов, чем для населения в Западной Европе, США и так далее. В этом и причина, а не в чем другом», — заявил эксперт НСН.

По его словам, то, что в Москве оборот нелегальной продукции меньше, чем по России можно объяснить разницей в уровне доходов.

Эксперт: Россияне стали пить больше безалкогольного пива не из-за здорового образа жизни «Я вам открою маленький секрет: минимальная зарплата в Москве от 20 тысяч рублей, средняя зарплата выше 75 тысяч и до 90 тысяч. Пенсия от 17-18 тысяч и выше. Я вас уверяю, если бы завтра у нас по России эти показатели были введены в городе N за 5000 км от Москвы, народ бы не ходил по нелегальным точкам за продукцией, а покупал бы в легальном магазине как в Москве. Проблема имеет только одно решение. Либо минимальная зарплата сегодня должна стать 20 тысяч рублей, либо алкоголь должен подешеветь раза в четыре», — заключил Дробиз. Как отмечает «Коммерсант», правительство не поддерживает предложенный депутатами законопроект по ужесточению наказания за незаконный оборот немаркированный алкогольной продукции и табачных изделий.