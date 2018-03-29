Галкин предложил ритуал в память о кемеровской трагедии

Артист Максим Галкин предложил россиянам регулярно проверять пожарные выходы в своих домах. По его словам, это нужно делать регулярно, чтобы снизить количество жертв на пожарах.

«Посмотрите на эту схему. По погибающим на пожарах Россия стоит на 45 месте в мире, больше жертв в расчете на 100 тыс. жителей только в Афганистане Туркмении и странах Африки. Серым цветом на карте выделены страны с очень низкой смертностью на пожарах», — заявил артист Максим Галкин в своем Instagram.

По его словам, США находится на 133 месте, Франция занимает 141 место, Британия — 156, Китай — 140.

«Мы это и сами понимаем, каждый год слыша в новостях о сгоревших с многочисленными жертвами домах престарелых, общежитиях и частных домах. Но эта схема наглядно показывает, что мы в двух шагах от красной зоны с очень высоким показателем смертности на пожарах. Уважаемые подписчики, проверьте ваши дома, ваше место работы, место учебы ваших детей на наличие и незахламленность пожарных выходов, посмотрите, есть ли средства пожаротушения. Прочтите и освежите в памяти правила поведения на пожаре», — попросил Галкин.

Он считает, что нужно взять это на заметку и делать регулярно, хотя бы раз в год. В каждую годовщину страшной кемеровской трагедии он предложил в знак памяти и во избежание будущих жертв делать подобные проверки.