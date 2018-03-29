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Стиль. Харизма. Качество. Toyota RAV4 c выгодой до 200 000 рублей
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Стиль. Харизма. Качество. Toyota RAV4 c выгодой до 200 000 рублей 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Новая Тойота РАВ 4 — больше, чем просто кроссовер. Это стиль, харизма и легендарное японское качество, воплощенные в одном из лучших автомобилей современности, давно ставшем синонимом успеха и признания.
Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии.
До 31 марта 2018 года при приобретении Toyota RAV4 в комплектации Комфорт Плюс и Adventure предоставляются специальные условия:
1. Выгода при покупке автомобиля в Trade-in:
При передаче автомобиля с пробегом (автомобиль находится в собственности клиента не менее 6 месяцев) в cчет стоимости нового автомобиля RAV4 в комплектации Комфорт Плюс и Adventure предоставляется выгода в размере 200 000 рублей*.
2. Специальные условия кредитования:
Кредит «Недели Тойота» со сниженной ставкой 9,9%**
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14 и узнайте все подробности предложения.
Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  rolf-volgogradskiy.ru  *Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче в счет стоимости RAV4 в комплектации «Adventure» автомобиля с пробегом (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) — в размере 200 000 р. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.
**Процентная ставка указана по кредитной программе «Недели Тойота СЖ1 03_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м) по договору купли-продажи и сроке кредита (СК) от 12 до 84 мес. Условия кредита: ПВ от 20% от стоимости а/м, годовая процентная ставка при СК от 12 до 84 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательные условия: приобретение нового а/м, передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк», страхование Каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк») и страхование жизни и здоровья заемщика по программе, распространяющейся на страховые события «Смерть Застрахованного» и «Установление Застрахованному инвалидности I или II группы». Срок действия положительного решения по кредиту 2 месяца. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», в регионах его присутствия. Подробнее на сайте www.toyota-bank или по тел. 8 800 200 08 40. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Fortuner с 17.03.2018 по 31.03.2018.
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