Стиль. Харизма. Качество. Toyota RAV4 c выгодой до 200 000 рублей

Новая Тойота РАВ 4 — больше, чем просто кроссовер. Это стиль, харизма и легендарное японское качество, воплощенные в одном из лучших автомобилей современности, давно ставшем синонимом успеха и признания.

Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии.

До 31 марта 2018 года при приобретении Toyota RAV4 в комплектации Комфорт Плюс и Adventure предоставляются специальные условия:

1. Выгода при покупке автомобиля в Trade-in:

При передаче автомобиля с пробегом (автомобиль находится в собственности клиента не менее 6 месяцев) в cчет стоимости нового автомобиля RAV4 в комплектации Комфорт Плюс и Adventure предоставляется выгода в размере 200 000 рублей*.

2. Специальные условия кредитования:

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Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14 и узнайте все подробности предложения.

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче в счет стоимости RAV4 в комплектации «Adventure» автомобиля с пробегом (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) — в размере 200 000 р. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.