Что нельзя сообщать о себе продавцам при совершении онлайн-покупок?

Коды и пароли храните в тайне.

«Обычно при совершении покупки вам могут предложить указать Ф. И. О. и ваш адрес. Любая другая информация, особенно паспортные данные и дополнительные сведения о вашей банковской карте (помимо ее номера), запрашиваемые у вас, должны вызвать подозрения, — считает руководитель Волгоградского отделения МОО «Кредитный правозащитник Екатерина Трубихова. — Если у вас спрашивают срок действия вашей карты, CVV2-код, какие-либо одноразовые пароли, которые неожиданно приходят вам на телефон, знайте, что вас хотят обмануть».

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