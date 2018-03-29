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Что нельзя сообщать о себе продавцам при совершении онлайн-покупок?
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Что нельзя сообщать о себе продавцам при совершении онлайн-покупок? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Коды и пароли храните в тайне.
«Обычно при совершении покупки вам могут предложить указать Ф. И. О. и ваш адрес. Любая другая информация, особенно паспортные данные и дополнительные сведения о вашей банковской карте (помимо ее номера), запрашиваемые у вас, должны вызвать подозрения, — считает руководитель Волгоградского отделения МОО «Кредитный правозащитник Екатерина Трубихова. — Если у вас спрашивают срок действия вашей карты, CVV2-код, какие-либо одноразовые пароли, которые неожиданно приходят вам на телефон, знайте, что вас хотят обмануть».
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