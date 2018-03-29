В Ульяновске до Дня Здоровья можно сдать ненужную бытовую технику

Старую бытовую технику, по сообщению администрации города, можно будет сдать законно, а не платить штрафы за неправильно утилизированную «бытовуху» со 2 по 6 апреля.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Поэтому горожанам предлагается сдать устаревшие или вышедшие из употребления предметы бытовой техники: ламповый телевизор, например, стиральную машину, электрочайник, компьютер, принтер, СВЧ печь, фен и т.д. и т.п. Не торопитесь относить их в мусорные контейнеры, — это не только не экологично, но и незаконно.

За таким образом утилизированный мусор вас как физическое лицо могут оштрафовать согласно статье 8.2 КоАП РФ на одну-две тысячи рублей, должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от 10 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 250 000 руб..

Неисправную и устаревшую технику принимают со 2 по 6 апреля в мобильных пунктах города: