В Ульяновске до Дня Здоровья можно сдать ненужную бытовую технику 

Старую бытовую технику, по сообщению администрации города, можно будет сдать законно, а не платить штрафы за неправильно утилизированную «бытовуху» со 2 по 6 апреля.
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Поэтому горожанам предлагается сдать устаревшие или вышедшие из употребления предметы бытовой техники: ламповый телевизор, например, стиральную машину, электрочайник, компьютер, принтер, СВЧ печь, фен и т.д. и т.п. Не торопитесь относить их в мусорные контейнеры, — это не только не экологично, но и незаконно.
За таким образом утилизированный мусор вас как физическое лицо могут оштрафовать согласно статье 8.2 КоАП РФ на одну-две тысячи рублей, должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от 10 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 250 000 руб..
Неисправную и устаревшую технику принимают со 2 по 6 апреля в мобильных пунктах города:
2 апреля с 10:00 до 12:00 — мкрн. «Пески», ул. Артема, 7/59 (торцевая часть жилого дома);3 апреля с 12:00 до 13:00 — п. Пригородный, ул. Фасадная, 6 (в районе магазина «Магнит»);3 апреля с 15:00 до 16:00 — ул. Ленинградская, 4/9 (ДК имени 1 Мая) 3 апреля с 14:00 до 15:00 — ул. Полбина, 15 (заездной карман рядом с ДК «УАЗ»);4 апреля с 10:00 до 12:00 — ул. Ефремова, 45/20 (торцевая часть жилого дома);5 апреля — 10:00 до 12:00 — с. Карлинское (на площади у магазинов);5 апреля с 13:00 до 14:00 — ул. Камышинская, 57 (магазин «Би-Би»);5 апреля с 15:00 до 16:00 — ул. Московская, 5А (бывшая СОШ № 54);6 апреля с 10:00 до 14:00 — с. Баратаевка, ул. Герасимова (центральная площадь).