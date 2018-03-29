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ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на МФО
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ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на микрофинансовые организации 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: ТАСС
Количество жалоб на деятельность микрофинансовых организаций в прошлом году выросло на 6,7%, до 12,7 тыс. обращений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Банка России.
"В 2017 году роста практически не было. При этом общий прирост жалоб на финансовые рынки был более 20%. Очень сильно, в несколько раз снизилось количество жалоб на непосильность долга. Это хороший сигнал, он заключается в том, что "иксы" (ограничения на предельную сумму долга — "Газета.Ru") работают", — заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Он также отметил, что количество жалоб на взыскание увеличивается и составляет более 50% от общего количества жалоб на деятельность МФО.
Ранее сообщалось, что Банк России намерен ввести новые ограничения для МФО.
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