Как вычислить мошенников при совершении онлайн-покупок?

Перед тем как что-то купить в интернет-магазине, хорошо подумайте, не бросайтесь на эмоциях тут же приобретать понравившийся товар. «Внимательно изучите сайт. Указан ли на нем телефон? Адрес продавца? Информация, представленная на ресурсе, составлена грамотно или небрежно, т.е. с опечатками, ошибками и т.п. ? Есть ли фотографии товара? Отзывы с фотографиями других покупателей? Справедлива ли цена: не слишком ли она низкая по сравнению с ценами аналогичных товаров из других магазинов? Если на все эти вопросы вы не можете ответить утвердительно, скорее всего, вы попали на сайт, созданный мошенниками», — считает юрист Антон Балковский. Не верьте документам, которые вам может прислать продавец в качестве доказательства. «Паспорт, ИНН и прочие документы легко можно подделать в графическом редакторе», — отмечает он.

Ответ к вопросу к статье Один клик — и вы без денег. Как обезопасить себя при онлайн-платежах?