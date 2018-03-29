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Как вычислить мошенников при совершении онлайн-покупок?
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Как вычислить мошенников при совершении онлайн-покупок? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Перед тем как что-то купить в интернет-магазине, хорошо подумайте, не бросайтесь на эмоциях тут же приобретать понравившийся товар. «Внимательно изучите сайт. Указан ли на нем телефон? Адрес продавца? Информация, представленная на ресурсе, составлена грамотно или небрежно, т.е. с опечатками, ошибками и т.п. ? Есть ли фотографии товара? Отзывы с фотографиями других покупателей? Справедлива ли цена: не слишком ли она низкая по сравнению с ценами аналогичных товаров из других магазинов? Если на все эти вопросы вы не можете ответить утвердительно, скорее всего, вы попали на сайт, созданный мошенниками», — считает юрист Антон Балковский. Не верьте документам, которые вам может прислать продавец в качестве доказательства. «Паспорт, ИНН и прочие документы легко можно подделать в графическом редакторе», — отмечает он.
Ответ к вопросу к статье Один клик — и вы без денег. Как обезопасить себя при онлайн-платежах?
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