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Продукты питания подталкивают инфляцию вверх, — Аналитики Райффайзенбанка
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Продукты питания подталкивают инфляцию вверх, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
При этом недельные темпы остаются на уровне 0,1% уже четвертую неделю подряд. Детальный анализ показывает, что годовая инфляция растет во многом за счет плодоовощной продукции (особенно, капуста, морковь, яблоки), но не только: подобное наблюдается и в других продовольственных сегментах, в основном в бакалейном (подсолнечное масло, яйца, сахар, крупы).
Отметим, что, рост цен, вероятно, связан со специфическими отраслевыми факторами, и не является индикатором оживления спроса. В непродовольственном сегменте практически везде продолжается умеренная дезинфляция. В этой связи обращает на себя внимание ускорение цен на автомобили. Так, в сегменте отечественных машин они прибавили 0,1 п.п. г. /г. за прошедшую неделю (4,1% г. /г. против 4,0% г. /г. неделей ранее), а в сегменте иномарок цены хотя ускоряются медленнее, но уровень инфляции там заметно выше (17,6-17,7% г. /г.). Мы полагаем, что в значительной мере инфляции в а/м сегменте подогревается активным ростом продаж (на 25-30% г. /г.). Впрочем, для остальных товаров влияние фактора спроса, видимо, остается слабым. В частности, эффект от ускорения зарплат из-за «майских указов» пока не проявился, но не исключено, что он станет более заметным чуть позже.
По итогам марта инфляция может составить 2,3-2,4% г. /г., немного ускорившись по сравнению с январем-февралем (2,2% г. /г.). Данные за месяц будут опубликованы 6-9 апреля.
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