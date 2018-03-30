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В Башкирии с 1 апреля вырастут социальные пенсии
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В Башкирии с 1 апреля вырастут социальные пенсии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля этого года вырастут на 2,9 процента, сообщили в Пенсионном фонде России.
В повышенном размере пенсии получат более 100 тысяч пенсионеров республики, в их числе 93 тысячи человек, которые получают социальные пенсии.
Вместе с индексацией социальных пенсий также повышаются государственные пенсии военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны. Также в повышенном размере получат пенсии жители Башкирии, которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также граждане из числа работников летно-испытательного состава.
Другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий, тоже проиндексируют.
— В Башкирии средний размер социальной пенсии в республике после повышения составит 9127 рублей, социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам детства I группы — 14297,31 рубля, — сообщили в Пенсионном фонде республики.
Для выплат повышенной пенсии дополнительно направят из бюджета 27 миллионов рублей.
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