В Башкирии с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля этого года вырастут на 2,9 процента, сообщили в Пенсионном фонде России.

В повышенном размере пенсии получат более 100 тысяч пенсионеров республики, в их числе 93 тысячи человек, которые получают социальные пенсии.

Вместе с индексацией социальных пенсий также повышаются государственные пенсии военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны. Также в повышенном размере получат пенсии жители Башкирии , которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также граждане из числа работников летно-испытательного состава.

Другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий, тоже проиндексируют.

— В Башкирии средний размер социальной пенсии в республике после повышения составит 9127 рублей, социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам детства I группы — 14297,31 рубля, — сообщили в Пенсионном фонде республики.

Для выплат повышенной пенсии дополнительно направят из бюджета 27 миллионов рублей.