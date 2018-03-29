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Совкомбанк открыл ипотечный центр в Екатеринбурге
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Совкомбанк открыл ипотечный центр в Екатеринбурге 

Банки.ру 54 минуты назад
В Екатеринбурге открылся новый центр ипотечного кредитования Совкомбанка. Он расположен по адресу: ул. 8 марта, д. 13, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«В новом центре клиенты могут подать заявку и получить ипотечный кредит, проконсультироваться со специалистами по выбранным банковским продуктам. Для физических лиц также доступен весь спектр продуктов и услуг — потребительские кредиты, кредитные карты и карты беспроцентной рассрочки «Халва», а также широкая линейка вкладов», — говорится в релизе.
Режим работы офиса: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 17:00. Отделение работает без перерыва на обед.
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