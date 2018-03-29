Тонну польских яблок раздавили бульдозером в Новосибирске 

В Новосибирске инспекторы отдела таможенного контроля после выпуска товаров нашли на складе одной из оптовых баз города более 800 килограммов запрещенных к ввозу в Россию яблок из Польши. На некоторых коробках в данной партии сохранились остатки маркировки, указывающей на географическое происхождение яблок, в виде частично оторванных этикеток.
Каким образом в нашу страну попали фрукты из запрещенного списка, еще предстоит выяснить. «Хозяин товара утверждает, что его обманул поставщик, выдав яблоки за молдавские, — говорят в Новосибирской таможне. — Однако никаких документов на данный товар у хозяина не оказалось».
Это уже четвертая партия санкционных товаров, задержанная таможенниками на территории Новосибирской области в нынешнем году. У перевозчиков и торговцев изъяли 12 килограммов груш из Нидерландов, килограмм сыра из Франции, 647 и 807 килограммов яблок из Польши.
В соответствии с законодательством, все изъятые партии «санкционных» товаров были уничтожены на полигоне бытовых отходов представителями областного Россельхознадзора.