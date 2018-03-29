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Прямая видеотрансляция финала Европейского покерного тура в Сочи
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Прямая видеотрансляция финала Европейского покерного тура в Сочи 

Чемпионат.com 1 час назад
10-дневное покерное действо под названием European Poker Tour 2018 в Сочи стартовало в гостиничном комплексе «Казино Сочи».
С 20 по 29 марта здесь пройдут покерные турниры, которые невозможно пропустить. И да, даже безлимитный холдем EPT No Limit Hold'em National Event с бай-ином 66 тыс. рублей (около $ 1142), как же без него. А ещё — главное событие EPT с бай-ином 192 тыс. рублей (около $ 3322), гарантированный призовой фонд которого составит 150 млн рублей (около $ 2,6 млн).
Начиная с 25 марта ежедневно с 12:30 по московскому времени будет проходить прямая трансляция Европейского покерного тура в режиме «кардз ап» — зрители смогут видеть карты участников, находящихся за телевизионным столом, и быть глубоко вовлечёнными в процесс игры.
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