Прямая видеотрансляция финала Европейского покерного тура в Сочи

10-дневное покерное действо под названием European Poker Tour 2018 в Сочи стартовало в гостиничном комплексе «Казино Сочи».

С 20 по 29 марта здесь пройдут покерные турниры, которые невозможно пропустить. И да, даже безлимитный холдем EPT No Limit Hold'em National Event с бай-ином 66 тыс. рублей (около $ 1142), как же без него. А ещё — главное событие EPT с бай-ином 192 тыс. рублей (около $ 3322), гарантированный призовой фонд которого составит 150 млн рублей (около $ 2,6 млн).

Начиная с 25 марта ежедневно с 12:30 по московскому времени будет проходить прямая трансляция Европейского покерного тура в режиме «кардз ап» — зрители смогут видеть карты участников, находящихся за телевизионным столом, и быть глубоко вовлечёнными в процесс игры.