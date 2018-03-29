Ещё
В Екатеринбурге иностранцы организовали подпольный миграционный центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге иностранцы организовали подпольный миграционный центр 

АиФ Урал 39 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной легализации иностранцев на территории России. Два брата организиовали в уральской столице подпольный миграционный центр, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, два брата из Таджикистана — 21 и 20 лет подделывали документы иностранцев: вносили поддельные дата-штампы пограничных органов ФСБ России о пересечении российской государственной границы, изготавливали поддельные патенты, миграционные карты, разрешения на временное проживание и бланки уведомлений о прибытии в место пребывания, которые дают основания находиться на территории России.
Во время обысков в местах жительства и работы подозреваемых в Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики обнаружили целую лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов. Так, были изъяты дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати ЗАГС и учебных учреждений Таджикистана, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт, ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, а также материалы для изготовления голограмм.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». С учетом того, что сами иностранцы также находились на территории России незаконно, в их действиях следователи усмотрели признаки составов преступлений по статьям «Незаконное пересечение государственной границы» и «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
Сейчас братья находятся под стражей. Правоохранители занимаются поиском иностранцев, которые пользовались услугами мужчин, а также проверяют причастность братьев к деятельности международлных террористических и экстремистских организаций.
Напомним, сегодня стало известно о том, что депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов, на заседании комитета российского парламента по развитию гражданского общества предложил чипировать трудовых мигрантов. По мнению политика, браслет с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне и иных необходимых данных, позволит улучшить контроль за соблюдением миграционного законодательства.
АиФ Урал: последние новости
Юлия Михалкова о причинах трагедии в Кемерово: «Люди погибли не от огня» На Урале отменят праздничные шоу в связи с трагедией в «Зимней вишне» В России создают конкурента танкам УВЗ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания120
Британию встревожила российская «Мертвая рука»368
В последний раз19
Чиновников наказали за банкет в день траура100
«С чего это я должен их жалеть?»579
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение