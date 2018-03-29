В Екатеринбурге иностранцы организовали подпольный миграционный центр

Екатеринбурге сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной легализации иностранцев на территории России . Два брата организиовали в уральской столице подпольный миграционный центр, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, два брата из Таджикистана — 21 и 20 лет подделывали документы иностранцев: вносили поддельные дата-штампы пограничных органов ФСБ России о пересечении российской государственной границы, изготавливали поддельные патенты, миграционные карты, разрешения на временное проживание и бланки уведомлений о прибытии в место пребывания, которые дают основания находиться на территории России.

Во время обысков в местах жительства и работы подозреваемых в Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики обнаружили целую лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов. Так, были изъяты дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати ЗАГС и учебных учреждений Таджикистана, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт, ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, а также материалы для изготовления голограмм.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». С учетом того, что сами иностранцы также находились на территории России незаконно, в их действиях следователи усмотрели признаки составов преступлений по статьям «Незаконное пересечение государственной границы» и «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Сейчас братья находятся под стражей. Правоохранители занимаются поиском иностранцев, которые пользовались услугами мужчин, а также проверяют причастность братьев к деятельности международлных террористических и экстремистских организаций.