Россияне скупают путевки в Турцию

Кипр, Испания и В компании Anex tour также отмечают спрос на данное направление. В число популярных направлений входят также Греция Доминикана , однако Турция идет с большим отрывом.

«По раннему бронированию цены очень привлекательные, поэтому и отмечаем увеличение спроса по сравнению с прошлым годом. Мы прогнозируем сохранение прошлогоднего турпотока, а также возможность роста спроса», — рассказали ИА «РЖД-Партнер» представители Anex tour.

Рост спроса в Турцию отмечают и в компании PEGAS Touristik, Библио-глобус, TUI. У ряда операторов куплено на 250% больше путевок, чем в предыдущем году.

Кстати, в конце прошлого года Турция заявляла, что в 2018 году намерена увеличить российский турпоток.