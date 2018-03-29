Ещё
Россияне скупают путевки в Турцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россияне скупают путевки в Турцию 

РЖД-Партнер 42 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
В компании Anex tour также отмечают спрос на данное направление. В число популярных направлений входят также Греция, Кипр, Испания и Доминикана, однако Турция идет с большим отрывом.
«По раннему бронированию цены очень привлекательные, поэтому и отмечаем увеличение спроса по сравнению с прошлым годом. Мы прогнозируем сохранение прошлогоднего турпотока, а также возможность роста спроса», — рассказали ИА «РЖД-Партнер» представители Anex tour.
Рост спроса в Турцию отмечают и в компании PEGAS Touristik, Библио-глобус, TUI. У ряда операторов куплено на 250% больше путевок, чем в предыдущем году.
Кстати, в конце прошлого года Турция заявляла, что в 2018 году намерена увеличить российский турпоток.
РЖД-Партнер: последние новости
Заказанные через интернет товары из Китая будут проверять на границе Волга-Днепр теряет грузы Минсельхоз РФ проработает вопрос работы рыбоперерабатывающего флота с иностранным сырьем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»249
Для россиян предложили ввести новый вид наказания91
В последний раз16
Чиновников наказали за банкет в день траура86
«С чего это я должен их жалеть?»602
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение