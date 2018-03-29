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Торговый центр в Татарстане заработал в штатном режиме после задымления
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Торговый центр в Татарстане заработал в штатном режиме после задымления 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Торговый центр «Сити Молл» в Нижнекамске в Татарстане, из которого по причине задымления эвакуировали 180 человек, включая 19 детей, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
"Причиной задымления стало короткое замыкание плафона, без горения, в помещении серверной на третьем этаже магазина «Детский мир». Сейчас торговый центр работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.
Ранее экстренные службы провели проветривание помещений центра.
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