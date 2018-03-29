В Уфе обсудили ход реализации проекта «Бережливое правительство»

Глава Башкортостана провел совещание о ходе реализации в регионе проекта «Росатома» «Бережливое правительство». Уже сейчас по принципу экономии времени и оптимизации ресурсов работает уфимская поликлиника №32. Документооборот здесь сведен к минимуму.

Первый и последний документ, который получают на руки пациенты, — это талон в регистратуру. Все остальные направления и медицинские карты — строго в электронном виде. Подобную практику Рустэм Хамитов поручил внедрять во всех ведомствах.

Рустэм Хамитов: «Секунды и мгновения ткут ткань нашей жизни, измерять все процессы будем посекундно. Процессы у нас интересные, их 46, а со временем их будет 460, а потом и 4 600. И это бесконечное движение вперед. На самом деле я уверен, что мы с поставленными задачами справимся».