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В Уфе обсудили ход реализации проекта «Бережливое правительство»
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В Уфе обсудили ход реализации проекта «Бережливое правительство» 

Башкирское спутниковое телевидение 56 минут назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Глава Башкортостана провел совещание о ходе реализации в регионе проекта «Росатома» «Бережливое правительство». Уже сейчас по принципу экономии времени и оптимизации ресурсов работает уфимская поликлиника №32. Документооборот здесь сведен к минимуму.
Первый и последний документ, который получают на руки пациенты, — это талон в регистратуру. Все остальные направления и медицинские карты — строго в электронном виде. Подобную практику Рустэм Хамитов поручил внедрять во всех ведомствах.
Рустэм Хамитов: «Секунды и мгновения ткут ткань нашей жизни, измерять все процессы будем посекундно. Процессы у нас интересные, их 46, а со временем их будет 460, а потом и 4 600. И это бесконечное движение вперед. На самом деле я уверен, что мы с поставленными задачами справимся».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
8 сентября отмечается Международный день грамотности Рустэм Хамитов провел встречу с ректором МГУ Владимир Путин лидирует в Башкортостане с результатом 77,97 % на момент обработки 91,97% протоколов
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