Башкортостан потратит 15 миллиардов рублей на строительство 10 медицинских объектов

Об этом в Москве на Коллегии Министерства здравоохранения России заявил Глава региона Рустэм Хамитов . Новые корпуса появятся у онкодиспансера и кардиоцентра. Будут открыты детские поликлиники и хирургические корпуса в районах. Также до 2020 года все медицинские учреждения республики переоборудуют по принципу «Бережливой поликлиники». Проект направлен на увеличение пропускной способности и снижение времени обслуживания без потери качества. Это открытая регистратура, колл-центр, информационная стойка, электронные табло и многое другое.

Рустэм Хамитов: «В республике на здравоохранение мы направляем значительные ресурсы. В прошлом году финансирование отрасли за счёт всех источников составило 60 млрд рублей. В 2018 году эта цифра достигнет 68,5 млрд рублей. По доле расходов на здравоохранение в региональном бюджете (почти 10%) Башкортостан — в десятке лучших субъектов Российской Федерации и делит первое место с Ульяновской областью в Приволжском федеральном округе».

Рустэм Хамитов также рассказал о нанотитане, разработанном в Уфе в Институте проблем сверхпластичности металлов. Материал используется для медицинских имплантов. Разработку уже успешно используют в Японии , а вот внедрить ее в России не получается из-за бюрократических проволочек. Глава республики попросил федеральной поддержки в этом вопросе, а также выступил за изменение порядка в закупке лекарств.

Рустэм Хамитов: «Нужны изменения в федеральные законы, определяющие порядок этих закупок. Более чётко прописать права льготников разных категорий на лекарственное обеспечение, источники финансирования. Надо сокращать сроки проведения закупок за счёт регламентации процедуры подготовки аукционов на закупку препаратов и организацию торгов. Сегодня при соблюдении всех правил на эти процедуры уходит до трёх месяцев. Это долго, люди не могут столько ждать. Нам надо не три месяца, а три недели. Нужна какая-то своя процедура в этой части».