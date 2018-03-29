ЦБ продолжит стимулирование рынка ипотечного кредитования

Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в ходе конференции Ассоциации банков России.

«Стимулирование кредитования ипотеки. Конечно, мы следим за рисками ипотеки, но, как вы видите, результаты тех регулятивных мер, которые были приняты, за 3-4 года привели к тому, что портфель ипотечных кредитов у нас не меньше, возможно, даже опережает портфель необеспеченных потребительских кредитов», — сказал он.

По словам Поздышева, «жить нужно по Платону».

«Сначала обеспечить себе жильё и крышу над головой, а потом уже в этом доме каждые два года менять телевизор и холодильник в кредит. Это с точки зрения как финансовой стабильности, так и с точки зрения социальной стабильности все-таки более важно», — подвёл итог Поздышев.