РФПЛ. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1, 31 марта 2018, обзор матча

Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура.

Матч «Амкара» и «Локомотива» никогда бы не стал интересным без переноса игры — это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения «Амкара». Футбол в обсуждениях отсутствовал.

Объявляя о переносе матча, Илья Геркус уточнил, что формально принимающая сторона получит и все доходы от игры. Возможно, именно из-за этого в знак протеста на стадион не пришли те болельщики, ходившие на «Ниццу», «Спартак» и «Атлетико». Хотя «Локомотив» со своей стороны сделал многое для увеличение «Амкару» показателя посещаемости домашних встреч. Открыл новый клубный магазин у стадиона, за покупки в котором в первый день раздавали бесплатные билеты на игру. Геркус и Семин записывали видеообращения в инстаграм. Частично вернулась даже практика промокодов на бесплатные билеты и скидок на них. Собралось в итоге почти 9 тысяч зрителей. И фанаты «Локомотива» развлекались, затягивая: «Мы приехали, чтобы победить». Но уже во втором тайме, потому что первые 45 минут игр тура болельщики всех клубов РФПЛ проводя в тишине из-за трагедии в Кемерове

Закрывая тему с переносом матча в Черкизово : посреди первого тайма игры «Амкара» и «Локомотива» РФПЛ разослала письмо с комментарием ситуации. Помимо этого там было указано, что со следующего сезона перенос встречи на поле второй команды будет невозможен. Только нейтральные стадионы. Хотя лучше не переносить вообще.

Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном из-за быстрого гола «Локомотива» с пенальти. Ари наверняка мог не падать после контакта с Сиваковым, но основания фиксировать фол у судьи были. Забив, «гости» успокоились и в основном перекатывали мяч на чужой половине поля. «Амкар» выглядел реально лучше и активнее — не хватало только нормального завершения. Среди редких плюсов футбола в тишине: можно слышать все, что кричат тренеры и футболисты. «Амкар» между собой общался постоянно, командуя какие-то подсказы. Зато в «Локомотиве» играли практически молча. Даже Сёмин поднялся с места всего несколько раз. Главному тренеру «Локомотива» из-за гостевого статуса пришлось поменять место на скамейке, и он не выглядел особо довольным этому.

После перерыва «Локомотив» вернулся к более закрытой схеме с двумя опорными полузащитниками, но это не спасло от активности «Амкара» и собственных ошибок. Сначала Ману Фернандеш, вернувшись помогать обороне, сфолил в своей штрафной. А потом Кверквелия не поверил, что оставлять Оланаре без опеки — это опасно. Нигериец забил отличный гол пяткой между ног Гилерме. В произошедшее до конца не поверили даже сотрудники «Амкара», сидящие на трибуне. А Оланаре практически сразу убрали с поля.