Новый клубный магазин «Локомотива» будет работать на матче с «Амкаром»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» рассказал, что в день матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», который состоится в Москве 31 марта, будет работать новый клубный магазин «железнодорожников».

«Друзья, в эти сложные для всех нас дни трудно находить хоть что-то для себя позитивное. Мы долгое время целенаправленно готовили большое событие — открытие клубного магазина. Приходите 31 марта на матч с «Амкаром» поддержать наших парней и посетите новый магазин!» — написал Геркус.