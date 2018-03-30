Геркус предложил болельщикам «Локомотива» прийти на матч с «Амкаром» пораньше 

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своём «фейсбуке» обратился к болельщикам клуба с призывом поддержать команду в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с «Амкаром», который пройдёт на стадионе в Черкизово 31 марта и начнётся в 14:00 мск.
«Друзья, осталось всего восемь матчей! Пять из них мы проведём дома — в родном Черкизово. Каждый матч — настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас — необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим наших парней! Они этого заслужили! Уже завтра нас ждёт матч с «Амкаром». Начало встречи — в 14:00. Приходите раньше, ведь все 400 квадратных метров нашего нового клубного магазина будут доступны для вас с самого утра! Вперёд, «Локомотив» Москва!» — написал Геркус.