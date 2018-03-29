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С картой ЕжикFamily покупать книги в магазине «Понарошку» стало дешевле
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С картой ЕжикFamily покупать книги в магазине «Понарошку» стало дешевле 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В магазине «Понарошку» не продаются яркие китайские игрушки и продукция массовых брендов, здесь — европейские марки, которые со вниманием относятся к вопросу экологичности и безвредности игрушки, а также ее эстетической ценности.
В магазине есть детский уголок со столиком и стульчиком, где малыши могут порисовать. Так же можно трогать, открывать, пробовать в действии любую игрушку.
А держателям карты ЕжикFamily магазин «Понарошку» предлагает скидку 10% на все товары. Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение для Apple или Android, вступить в клуб сайта «Ежик-Ежик» и предъявить на кассе открытую страницу скидок.
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