С картой ЕжикFamily покупать книги в магазине «Понарошку» стало дешевле

В магазине «Понарошку» не продаются яркие китайские игрушки и продукция массовых брендов, здесь — европейские марки, которые со вниманием относятся к вопросу экологичности и безвредности игрушки, а также ее эстетической ценности.

В магазине есть детский уголок со столиком и стульчиком, где малыши могут порисовать. Так же можно трогать, открывать, пробовать в действии любую игрушку.

А держателям карты ЕжикFamily магазин «Понарошку» предлагает скидку 10% на все товары. Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение для Apple или Android, вступить в клуб сайта «Ежик-Ежик» и предъявить на кассе открытую страницу скидок.

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

Читайте также:

10 детских книг с неочевидными (и жутко интересными) фактами

6 любимых старых мультфильмов, в которых пел Олег Анофриев

Ваш ребенок левша или правша: 10 заданий, которые помогут это точно определить