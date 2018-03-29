Фабрикантка Сати Казанова 

Съемочная группа программы «Достучаться до звезды» побывала в гостях у великолепной Сати Казановой. Экс-солистка группы «Фабрика» за чашечкой чая ответила на вопросы, которые очень волнуют ее поклонников.
Она рассказала о своем отношении к вегетарианству, о замужестве и строгих родителях. Также артистка раскрыла карты и наконец призналась, как однажды оказалась в роли сбежавшей невесты.
Смотрите программу «Достучаться до звезды» 31 марта в 1:25 на телеканале «МИР». Не пропустите — будет интересно!
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