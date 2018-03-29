Ещё
Фабрикантка Сати Казанова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фабрикантка Сати Казанова 

Мир24 1 час назад
Съемочная группа программы «Достучаться до звезды» побывала в гостях у великолепной Сати Казановой. Экс-солистка группы «Фабрика» за чашечкой чая ответила на вопросы, которые очень волнуют ее поклонников.
Она рассказала о своем отношении к вегетарианству, о замужестве и строгих родителях. Также артистка раскрыла карты и наконец призналась, как однажды оказалась в роли сбежавшей невесты.
Смотрите программу «Достучаться до звезды» 31 марта в 1:25 на телеканале «МИР». Не пропустите — будет интересно!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В России вводят прямые расчеты за услуги ЖКХ, минуя управляющие компании На нет и суда нет: россиянам списали 2 трлн рублей безнадежных долгов Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания120
Британию встревожила российская «Мертвая рука»368
В последний раз19
Чиновников наказали за банкет в день траура100
«С чего это я должен их жалеть?»579
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение