Фабрикантка Сати Казанова

Съемочная группа программы «Достучаться до звезды» побывала в гостях у великолепной Сати Казановой . Экс-солистка группы «Фабрика» за чашечкой чая ответила на вопросы, которые очень волнуют ее поклонников.

Она рассказала о своем отношении к вегетарианству, о замужестве и строгих родителях. Также артистка раскрыла карты и наконец призналась, как однажды оказалась в роли сбежавшей невесты.

Смотрите программу «Достучаться до звезды» 31 марта в 1:25 на телеканале «МИР» . Не пропустите — будет интересно!

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