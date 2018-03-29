Мособлдума приняла закон о предоставлении льгот на аренду помещений для книжных магазинов

Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий предоставление льготных ставок для аренды помещений, предназначенных для продажи книг, передает в четверг корреспондент РИАМО

«Предлагается установить льготный коэффициент 0,5 — улучшить в два раза арендную плату в том случае, когда арендуется помещение, находящееся в собственности Московской области », — сказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в целях повышения доступности книжной продукции для населения Московской области.

В частности, планируется внесение изменений в региональный закон «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области», которые позволят в отношении социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих областное имущество для осуществления торговли розничными книгами в спецмагазинах, получать 50% льготу по арендной плате в случаях, если размер арендуемой площади составляет до 100 квадратных метров.

«Снижение размера арендной платы позволит привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства для аренды областного имущества в целях реализации книжной продукции, сделать рынок книжной продукции более конкурентным и, следовательно, сделать приобретение печатной продукции населением более доступным», — подчеркивается в пояснительном материале.