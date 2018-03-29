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Чем вредны мини-упаковки?
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Чем вредны мини-упаковки? 

ИнформУпак 1 час назад
Производителям тренд приносит отличную прибыль: ведь расфасованный маленькими порциями продукт можно продавать ощутимо дороже такого же товара в обычной упаковке. Покупателям такие мини-форматы нравятся из-за их мобильности, также небольшая порция продукта будет менее калорийной. Кроме того, в Германии, где тренд особенно распространен, люди часто живут в одиночестве и не нуждаются в больших объемах продуктов и напитков.
Однако, приобретая товар в мини-упаковке, покупатель платит значительно больше обычной стоимости за продукт, который ничем, кроме объема, не отличается от своего стандартного аналога. При этом мини-форматы способствуют увеличению количества мусора, ведь чем больше упаковок, тем больше отходов.
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