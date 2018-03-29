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19% россиян считают материальное положение своей семьи плохим
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19% россиян считают материальное положение своей семьи плохим 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Большинство жителей России (76%) устраивает жизнь, которую они ведут сейчас.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации в четверг, 29 марта, 76% россиян устраивает жизнь, которую они ведут. Совершенно не устраивает она 21% опрошенных.
16% респондентов оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее, 64% — как среднее, а 19% — как очень плохое.
При этом 32% россиян уверены, что их семья будет жить лучше через год. Обратного мнения придерживаются 13%, а 39% респондентов полагают, что за год их жизнь не изменится.
Более половины россиян (55%) называют нынешнее экономическое положение России средним. 15% считают его очень хорошим, 22% — очень плохим.
При этом 43% опрошенных уверены, что дела в стране движутся в правильном направлении. 14% с этим утверждением не согласны, а 37% респондентов полагают, что отчасти дела движутся в правильном направлении, отчасти — нет.
Опрос проводился среди 2000 респондентов 22 и 24 февраля 2018 года.
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