Татарстанцы могут сразиться в конкурсе самых «убитых» дорог

Татарстанцы могут принять участие в конкурсе, отправив видеоролики самых «убитых» дорог, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

ОНФ запускает конкурс видеороликов «Дорогам — зеленый свет», в рамках которого участники должны снять на камеру проезжие части, добавленные на «Карту убитых дорог» ОНФ. Это могут быть истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после того, как она появилась на этой карте или ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок. Участником конкурса может стать любой совершеннолетний человек. Продолжительность ролика не должна превышать 90 секунд. Разместить ролик можно в Youtube, или в Vimeo, или в социальных сетях VK, Facebook. Ссылка на видеоролик должна быть рабочей до 31 декабря 2018 года.

«Важно, что конкурс будет всероссийским — мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре: зовите друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу — сообщайте всё, что у вас накипело на душе и используйте совершенно любой реквизит — кроме автомобилей, там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Васильев

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Участник, занявший первое место, получит видеокамеру GoPro, за второе и третье — оптический стабилизатор для телефона и фотоаппарат с моментальной печатью фотографий.