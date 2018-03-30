«ОНФ» берется за «убитые» дороги

Фото пресс-службы «Общероссийского народного фронта»

В течение апреля, то есть на протяжении всей распутицы, «Общероссийский народный фронт» будет проводить конкурс «Дорогам — зеленый свет». Со 2 по 29 апреля авторы видеороликов могут пожаловаться на состояние дороги или о проблемах безопасности движения в своем населенном пункте.

Все жалобы будут нанесены на «Карту убитых дорог», где все дороги раскрашены в четыре света: красный (после того, как ее отметили пользователи), желтый (если дорога попала в план ремонта), фиолетовый (участок попал в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги») и зеленый (дорогу капитально отремонтировали).

Участником конкурса может стать любой, кому исполнилось 18 лет, причем у ролика может быть, как один автор, так и авторский коллектив. Хронометраж ролика не должен превышать 90 секунд. Разместить видео можно на любом хостинге (Youtube, Vimeo и пр.).

Организаторам нужно передать ссылку на ролик вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке надо обязательно указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, речь о которой идет в ролике.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».

Для победителей в «ОНФ» подготовили ценные призы. За первое место — видеокамера GoPro, за второе и третье — стабилизатор для телефона и фотоаппарат с моментальной печатью фотографий. Будут и поощрительные призы».

Для справки:

В проекте «ОНФ» «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог» на сегодняшний день добавлено 26 236 километров улиц, магистралей и трасс, 3180 километров из них — капитально отремонтировано, еще на 3653 километрах произведен ямочный ремонт, а 1560 километров включены в планы ремонта. За время работы проекта в нем приняли участие 775 994 россиянина.