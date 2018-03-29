Только духовная пища: в новосибирском ТЦ появился фуд-корт без еды

Торговый центр «Алельсин» на площади Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска открыл для покупателей третий этаж — на нём расположена зона фуд-корта, в которой работает только книжный магазин.

ТЦ «Апельсин» открылся в конце прошлого года с несколькими якорными арендаторами. Большая часть помещений тогда пустовала, а последний, третий, этаж, на котором должен был разместиться фуд-корт, первоначально был закрыт для посетителей.

На этой неделе в «Апельсине» появился новый арендатор — магазин сети «Читай-город», открывшийся на третьем этаже здания, и администрация открыла туда доступ для покупателей. В результате возникла уникальная для новосибирских ТЦ ситуация, когда единственным оператором в зоне фуд-корта является книжный магазин.

Управляющая ТЦ «Апельсин» Ольга Витковская сообщила корреспонденту НГС, что компания сейчас «ведет подбор арендаторов».

Фуд-корт без фуд-операторов в «Апельсине» — редкое, но временное явление. А вот построенный в конце 2000-х годов крупный торгово-развлекательный комплекс «Гранд-Сити» и вовсе проработал пару месяцев, пока из него не ушли все немногие арендаторы.