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Только духовная пища: в новосибирском ТЦ появился фуд-корт без еды
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Только духовная пища: в новосибирском ТЦ появился фуд-корт без еды 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Торговый центр «Алельсин» на площади Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска открыл для покупателей третий этаж — на нём расположена зона фуд-корта, в которой работает только книжный магазин.
ТЦ «Апельсин» открылся в конце прошлого года с несколькими якорными арендаторами. Большая часть помещений тогда пустовала, а последний, третий, этаж, на котором должен был разместиться фуд-корт, первоначально был закрыт для посетителей.
На этой неделе в «Апельсине» появился новый арендатор — магазин сети «Читай-город», открывшийся на третьем этаже здания, и администрация открыла туда доступ для покупателей. В результате возникла уникальная для новосибирских ТЦ ситуация, когда единственным оператором в зоне фуд-корта является книжный магазин.
Управляющая ТЦ «Апельсин» Ольга Витковская сообщила корреспонденту НГС, что компания сейчас «ведет подбор арендаторов».
Фуд-корт без фуд-операторов в «Апельсине» — редкое, но временное явление. А вот построенный в конце 2000-х годов крупный торгово-развлекательный комплекс «Гранд-Сити» и вовсе проработал пару месяцев, пока из него не ушли все немногие арендаторы.
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