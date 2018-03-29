Прощайте, рогатые!

В столичных автобусах, в которых нет турникетов, лишь около 5 процентов пассажиров не оплачивают проезд. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В начале года, когда турникеты только сняли, число безбилетников доходило до 13 процентов. Сейчас оно почти втрое ниже. Получается, мы учимся платить. Почему?

Причин несколько. Одна из главных — усиление работы контролеров. Еще лет 7-8 назад они были большой редкостью. Доходило до того, что штрафы даже взимали самозванцы. Ведь как выглядят контролеры настоящие, мало кто помнит. А сейчас эти «люди в черном» — буквально на каждом маршруте. То есть вместе с пряником — в виде более удобного транспорта — появился еще и тяжелый кнут. Надо понимать, что и размер штрафа — тысяча рублей за безбилетный проезд и 2,5 тысячи за пользование чужой соцкартой — для большинства пассажиров внушителен.

Вторая причина снижения числа «зайцев» — появление удобного билетного меню. Многие уже забыли совершенно дурацкую ситуацию, когда всюду стояли киоски «Мосгортранса», где продавали бумажные билеты на какое-то количество поездок. Использованными билетами были завалены все остановки и подходы к метро. Сейчас же достаточно один раз в жизни купить карту «Тройка» и по мере необходимости ее пополнять — как счет на мобильном. Это значит, что, имея «Тройку» не обязательно покупать дорогой билет на одну поездку. Сунул карту в бумажник и пользуешься время от времени. Если человек привык ездить на машине, то у него появляется реальная и вполне удобная альтернатива в виде общественного транспорта. Уже не нужно каждый раз покупать билет. Не нужно испытывать неудобства в ожидании, когда все пассажиры пройдут через турникет. Зашел в любую дверь, приложил бумажник к валидатору и поехал.

В-третьих, как мне кажется, изменилась психология москвичей. Платить за проезд стало просто принято. Возможно потому, что убегать от контролеров или, будучи пойманным, позориться при составлении протокола мало кому хочется. Стыдно, неудобно. Проще заплатить.