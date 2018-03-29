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«Airbnb для миллиардеров»: 5 домов для действительно богатых людей
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«Airbnb для миллиардеров»: 5 домов для действительно богатых людей 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Основатель лондонского сервиса помощи богатым путешественникам Nota Bene Global Энтони Лассман в разговоре с Business Insider заметил, что в последнее время аренда частных вилл вновь стала популярной среди самых богатых людей мира. Хотя каникулы у моря для миллиардеров по тратам схожи с покупкой шоколадки, однако они все равно стараются обдуманно тратить эти деньги.
Вот пять популярных вилл среди миллиардеров, аренда которых составляет от $87 до $174 тысяч в неделю:
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