«Airbnb для миллиардеров»: 5 домов для действительно богатых людей

Основатель лондонского сервиса помощи богатым путешественникам Nota Bene Global Энтони Лассман в разговоре с Business Insider заметил, что в последнее время аренда частных вилл вновь стала популярной среди самых богатых людей мира. Хотя каникулы у моря для миллиардеров по тратам схожи с покупкой шоколадки, однако они все равно стараются обдуманно тратить эти деньги.

Вот пять популярных вилл среди миллиардеров, аренда которых составляет от $87 до $174 тысяч в неделю:

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