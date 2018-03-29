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Пожилых косино-ухтомцев приглашают принять участие в программе активного долголетия
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Пожилых косино-ухтомцев приглашают принять участие в программе активного долголетия 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Стартовал проект Правительства Москвы для пожилых людей «Москва — город долголетия». Заведующая филиалом «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки», депутат районного Совета депутатов Ирина Захаркина пригласила представителей старшего поколения подключиться к этому проекту. Приглашение получили участники собрания Совета ветеранов №2, которое проходило в школе № 1602.
Ирина Захаркина отметила, что набор в группы уже идет. Для того чтобы записаться в группу необходимо заявление и заполненная анкета. Все это можно сделать в в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки». Центр находится на улице Святоозерская, 11. При себе иметь паспорт, социальную карту москвича и СНИЛС.
В рамках программы долголетия пенсионеры могут участвовать в различных бесплатных спортивных, развивающих, развлекательных занятиях. Организаторами мероприятий являются территориальные центры социального обслуживания.
На выбор пожилые люди могут посещать занятия по информационным технологиям, танцам, пению, скандинавской ходьбе, фитнесу, рисованию, общей физической подготовке и др.
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